Песков: у Путина не запланировано контактов с Трампом на этой неделе

11 апреля Путин встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом формате, их продолжительность составила 4,5 часа. Темой для обсуждения стали вопросы урегулирования на Украине. Уиткофф говорил The Wall Street Journal (WSJ), что они с Путиным поднимали территориальный вопрос.