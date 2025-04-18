Песков: у Путина не запланировано контактов с Трампом на этой неделе
У президента России Владимира Путина не запланировано контактов с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
«С другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости», – уточнил представитель Кремля.
17 апреля Трамп заявил, что ожидает реакции Москвы на инициативу о прекращении огня на Украине в ближайшее время.
11 апреля Путин встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом формате, их продолжительность составила 4,5 часа. Темой для обсуждения стали вопросы урегулирования на Украине. Уиткофф говорил The Wall Street Journal (WSJ), что они с Путиным поднимали территориальный вопрос.