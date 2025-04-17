Трамп ожидает ответа РФ на инициативу о перемирии на Украине на этой неделе

Трамп ожидает ответа РФ на инициативу о перемирии на Украине на этой неделеОн также назвал себя «не большим поклонником» Зеленского
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает реакции Москвы на инициативу о прекращении огня на Украине.
Отвечая на вопрос о сроках, в течение которых Россия должна ответить на предложение США о прекращении огня на Украине до того, как он начнет применять меры воздействия, Трамп сказал: «Посмотрим, как это будет».
«Мы должны получить от них ответ на этой неделе, совсем скоро, на самом деле. Тогда и увидим», – сказал он журналистам во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.
Он также сказал, что он не является большим поклонником президента Украины Владимира Зеленского, но одновременно с этим не считает его ответственным за продолжающийся конфликт. «Я не обвиняю его, но я бы не сказал, что он сделал отличную работу, – сказал Трамп журналистам. – Я не большой его поклонник. Правда, не большой поклонник».
11 апреля специальный посланник президента Стив Уиткофф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.
Позже в интервью Fox News спецпосланник главы США рассказал, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.
Сделка с Украиной по природным ресурсам
Во время общения с прессой, Трамп объявил о планах подписать сделку с Украиной по природным ресурсам на следующей неделе.
«У нас есть соглашение по минералам, которое, как я предполагаю, будет подписано в следующий четверг, скоро. И я предполагаю, что они [Киев] выполнят условия соглашения, так что посмотрим», – сказал Трамп.
Министр финансов США Скотт Бессент, который также находился в комнате, пояснил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале. «Это в значительной степени то, о чем мы договаривались ранее. Когда президент был здесь, у нас был меморандум о взаимопонимании», – сказал Бессент.
16 апреля первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина и США зафиксируют соглашение по полезным ископаемым в меморандуме о намерениях, работа над ним уже завершается.
Командам Украины и США еще предстоит проработать некоторые моменты соглашения, но, по словам Свириденко, его оформление завершится в ближайшее время. Она отметила, что уровень согласования должен быть достаточно высоким.
Вице-премьер также подтвердила, что документ потребует ратификации в Верховной раде.
Как сообщала газета The New York Times 11 апреля, в новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева. США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры о полезных ископаемых между Украиной и США прошли положительно.
Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.