Трамп ожидает ответа РФ на инициативу о перемирии на Украине на этой неделе

Он также сказал, что он не является большим поклонником президента Украины Владимира Зеленского, но одновременно с этим не считает его ответственным за продолжающийся конфликт. «Я не обвиняю его, но я бы не сказал, что он сделал отличную работу, – сказал Трамп журналистам. – Я не большой его поклонник. Правда, не большой поклонник».