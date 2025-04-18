Вэнс настроен оптимистично по вопросу украинского урегулирования
США настроены оптимистично и считают, что смогут положить конец конфликту между Россией и Украиной, пишет Reuters со ссылкой на слова вице-президента СА Джей Ди Вэнса, сказанные на встрече с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони в Риме.
«Поскольку ведутся переговоры, я не буду предвосхищать их исход, но мы настроены оптимистично», – заявил Вэнс.
На брифинге 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, он, в частности, связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам.
17 апреля американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Стороны обсудили переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио заявил, что США готовы участвовать в процессе столько, сколько нужно, но не в случае отсутствия прогресса, передавало агентство Reuters.