Вэнс настроен оптимистично по вопросу украинского урегулирования

17 апреля американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Стороны обсудили переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио заявил, что США готовы участвовать в процессе столько, сколько нужно, но не в случае отсутствия прогресса, передавало агентство Reuters.