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/ Политика

Захарова отреагировала на украинские санкции против Юрия Куклачева

Ведомости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова резко отреагировала на санкции, объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским против российского артиста цирка и основателя Театра кошек Юрия Куклачева.

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее 18 апреля Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В список, помимо Куклачева, включены певец Shaman (Ярослав Дронов), актеры Никита Джигурда и Оскар Кучера, музыкант Игорь Сукачев, гимнаст Никита Нагорный и др.

Украинские власти регулярно объявляют о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц. В апреле под ограничения также попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), военкор Александр Сладков, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил паспорт РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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