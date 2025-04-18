Захарова отреагировала на украинские санкции против Юрия Куклачева

Украинские власти регулярно объявляют о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц. В апреле под ограничения также попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), военкор Александр Сладков, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил паспорт РФ.