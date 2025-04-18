Захарова отреагировала на украинские санкции против Юрия Куклачева
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова резко отреагировала на санкции, объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским против российского артиста цирка и основателя Театра кошек Юрия Куклачева.
«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее 18 апреля Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В список, помимо Куклачева, включены певец Shaman (Ярослав Дронов), актеры Никита Джигурда и Оскар Кучера, музыкант Игорь Сукачев, гимнаст Никита Нагорный и др.
Украинские власти регулярно объявляют о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц. В апреле под ограничения также попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), военкор Александр Сладков, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил паспорт РФ.