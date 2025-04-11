Украина ввела новые санкции против российских СМИ и журналистов

В частности, в санкционный список попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, «Правда.ру», а также военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Кроме того, под санкции попал украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил российский паспорт.