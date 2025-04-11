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Украина ввела новые санкции против российских СМИ и журналистов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против некоторых российских СМИ и военкоров. Это следует из соответствующих указов главы украинского государства.

В частности, в санкционный список попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, «Правда.ру», а также военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Кроме того, под санкции попал украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил российский паспорт.

В общей сложности в список вошло 71 физическое лицо и 18 медиа. Согласно указам Зеленского, к ним будут применены такие санкции, как блокировка активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, запрет распространения информации на территории Украины и др.

13 февраля Зеленский утвердил решение СНБО о введении персональных экономических санкций против экс-президента Петра Порошенко, миллиардера Игоря Коломойского и основателя запрещенной в 2022 г. «пророссийской» «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Под эти бессрочные ограничительные меры также подпали экс-депутат рады Константин Жеваго и бывший деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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