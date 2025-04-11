Украина ввела новые санкции против российских СМИ и журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против некоторых российских СМИ и военкоров. Это следует из соответствующих указов главы украинского государства.
В частности, в санкционный список попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, «Правда.ру», а также военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Кроме того, под санкции попал украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил российский паспорт.
В общей сложности в список вошло 71 физическое лицо и 18 медиа. Согласно указам Зеленского, к ним будут применены такие санкции, как блокировка активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, запрет распространения информации на территории Украины и др.
13 февраля Зеленский утвердил решение СНБО о введении персональных экономических санкций против экс-президента Петра Порошенко, миллиардера Игоря Коломойского и основателя запрещенной в 2022 г. «пророссийской» «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Под эти бессрочные ограничительные меры также подпали экс-депутат рады Константин Жеваго и бывший деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.