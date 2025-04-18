Зеленский ввел санкции против певца Шамана и других российских артистов

11 апреля Зеленский подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против некоторых российских СМИ и военкоров. В общей сложности в список вошло 71 физическое лицо и 18 медиа. В частности, в санкционный список попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, «Правда.ру», а также военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Кроме того, под санкции попал украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил российский паспорт.