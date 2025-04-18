Зеленский ввел санкции против певца Шамана и других российских артистов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В том числе в список вошел певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов). Это следует из соответствующих указов главы украинского государства.
Помимо Шамана в список вошли певец и актер Никита Джигурда, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, музыкант Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе и др. Среди спортсменов в списке оказались фехтовальщица Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, гимнаст Никита Нагорный и др.
11 апреля Зеленский подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против некоторых российских СМИ и военкоров. В общей сложности в список вошло 71 физическое лицо и 18 медиа. В частности, в санкционный список попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, «Правда.ру», а также военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Кроме того, под санкции попал украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, который в начале прошлого года получил российский паспорт.