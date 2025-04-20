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ВВС Южной Кореи приостановили почти все полеты после инцидента со штурмовиком

Ведомости

Военно-воздушные силы Южной Кореи ввели ограничения на полеты для почти всех своих самолетов в связи с аварией с участием штурмовика KA-1, который на прошлой неделе случайно сбросил два пушечных контейнера и пустые топливные баки. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника ВВС страны.

18 апреля самолет участвовал в ночных учениях над Пхенчханом, расположенным примерно в 125 км к востоку от Сеула. По данным Yonhap, воздушное судно сбросило пулеметные контейнеры и пустые баки для топлива в горной местности. О пострадавших или нанесенном ущербе не сообщалось.

После этого южнокорейские ВВС решили ввести ограничения на полеты всех своих самолетов, за исключением тех, которые проводят разведывательные операции или находятся в режиме чрезвычайной готовности. Мера будет действовать до утра вторника, 22 апреля, сообщил источник агентства.

Этот шаг может повлиять на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Flag, которые начались 17 апреля и должны продлиться до 2 мая. По информации Yonhap, в учениях задействовано около 1100 военнослужащих и 90 самолетов с обеих сторон, включая южнокорейские истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также американские F-16 и F-35B и беспилотники MQ-1 и MQ-9.

Отмечается, что южнокорейским военным еще предстоит извлечь топливные баки и несколько из 500 боевых патронов, сброшенных штурмовиком.

В марте два истребителя KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочхоне, это произошло во время учений с боевой стрельбой, напоминает агентство. В результате происшествия пострадали 52 человека, в том числе 38 мирных граждан. Министерство обороны и ВВС в ходе промежуточных расследований назвали ошибки пилотов основной причиной аварии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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