ВВС Южной Кореи приостановили почти все полеты после инцидента со штурмовиком

Этот шаг может повлиять на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Flag, которые начались 17 апреля и должны продлиться до 2 мая. По информации Yonhap, в учениях задействовано около 1100 военнослужащих и 90 самолетов с обеих сторон, включая южнокорейские истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также американские F-16 и F-35B и беспилотники MQ-1 и MQ-9.