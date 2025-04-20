ВВС Южной Кореи приостановили почти все полеты после инцидента со штурмовиком
Военно-воздушные силы Южной Кореи ввели ограничения на полеты для почти всех своих самолетов в связи с аварией с участием штурмовика KA-1, который на прошлой неделе случайно сбросил два пушечных контейнера и пустые топливные баки. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника ВВС страны.
18 апреля самолет участвовал в ночных учениях над Пхенчханом, расположенным примерно в 125 км к востоку от Сеула. По данным Yonhap, воздушное судно сбросило пулеметные контейнеры и пустые баки для топлива в горной местности. О пострадавших или нанесенном ущербе не сообщалось.
После этого южнокорейские ВВС решили ввести ограничения на полеты всех своих самолетов, за исключением тех, которые проводят разведывательные операции или находятся в режиме чрезвычайной готовности. Мера будет действовать до утра вторника, 22 апреля, сообщил источник агентства.
Этот шаг может повлиять на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Flag, которые начались 17 апреля и должны продлиться до 2 мая. По информации Yonhap, в учениях задействовано около 1100 военнослужащих и 90 самолетов с обеих сторон, включая южнокорейские истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также американские F-16 и F-35B и беспилотники MQ-1 и MQ-9.
Отмечается, что южнокорейским военным еще предстоит извлечь топливные баки и несколько из 500 боевых патронов, сброшенных штурмовиком.
В марте два истребителя KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочхоне, это произошло во время учений с боевой стрельбой, напоминает агентство. В результате происшествия пострадали 52 человека, в том числе 38 мирных граждан. Министерство обороны и ВВС в ходе промежуточных расследований назвали ошибки пилотов основной причиной аварии.