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Россия готова продолжать усилия по освобождению пленных из Газы

Ведомости

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин подтвердил готовность России продолжать усилия по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Богданов принял Гальперин по ее просьбе. Во время беседы стороны провели обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в анклаве. Они также обсудили дальнейшее развитие многоплановых связей России и Израиля.

16 апреля президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с освобожденным из плена палестинского «Хамаса» гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн, которые также ранее были вызволены из Газы. Глава государства выразил благодарность руководству «Хамаса» за то, что они пошли российской стороне навстречу и освободили Труфанова. Он заверил, что Россия продолжит усилия по освобождению остальных пленных.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли порядка 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у радикалов. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

18 марта боевые действия между Израилем и радикальной группировкой возобновились после двухмесячного перемирия. Израильская армия вновь начала авиаудары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как «Хамас» отказался внести изменения в условия соглашения о прекращении огня и возвращении заложников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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