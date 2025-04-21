Россия готова продолжать усилия по освобождению пленных из Газы

16 апреля президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с освобожденным из плена палестинского «Хамаса» гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн, которые также ранее были вызволены из Газы. Глава государства выразил благодарность руководству «Хамаса» за то, что они пошли российской стороне навстречу и освободили Труфанова. Он заверил, что Россия продолжит усилия по освобождению остальных пленных.