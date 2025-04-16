Путин встретился с освобожденным из плена «Хамаса» Александром Труфановым

Путин встретился с освобожденным из плена «Хамаса» Александром ТруфановымГражданин России и Израиля удерживался в Газе 498 дней
Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с освобожденным из плена палестинской группировки «Хамас» гражданином Израиля и России Александром Труфановым, а также его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн, которые тоже ранее были вызволены из сектора Газа. Во встрече приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода. Трансляцию опубликовал Telegram-канал Кремля.
По словам Путина, освобождение Труфанова – это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом и с самыми разными организациями в стране.
«Думаю, нужно выразить слова благодарности руководству политическому «Хамаса» за то, что они пошли нам навстречу и совершили вот этот гуманитарный акт, вас освободили. Я вас как раз с этим и хочу поздравить», – сказал президент.
Он добавил, что Россия продолжит усилия по освобождению остальных заложников.
7 октября 2023 г. «Хамас» напал на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его отец был убит нападавшими. Бабушка, мама и невеста Александра были отпущены из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников. 15 февраля ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще трех пленников, в том числе Труфанова.