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/ Политика

Путин встретился с освобожденным из плена «Хамаса» Александром Труфановым

Гражданин России и Израиля удерживался в Газе 498 дней
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с освобожденным из плена палестинской группировки «Хамас» гражданином Израиля и России Александром Труфановым, а также его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн, которые тоже ранее были вызволены из сектора Газа. Во встрече приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода. Трансляцию опубликовал Telegram-канал Кремля.

По словам Путина, освобождение Труфанова – это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом и с самыми разными организациями в стране.

«Думаю, нужно выразить слова благодарности руководству политическому «Хамаса» за то, что они пошли нам навстречу и совершили вот этот гуманитарный акт, вас освободили. Я вас как раз с этим и хочу поздравить», – сказал президент.

Он добавил, что Россия продолжит усилия по освобождению остальных заложников.

7 октября 2023 г. «Хамас» напал на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его отец был убит нападавшими. Бабушка, мама и невеста Александра были отпущены из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников. 15 февраля ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще трех пленников, в том числе Труфанова. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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