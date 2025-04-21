Илон Маск может уйти из DOGE из-за «нападок левых сил»

Позже информацию издания опровергли как в Белом доме, так и сам Маск. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Маск отойдет от роли специального госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена». При этом Трамп подтверждал, что DOGE прекратит свое существование, а Маск покинет свой пост по истечении 130 дней.