Илон Маск может уйти из DOGE из-за «нападок левых сил»
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск хочет оставить работу в американском правительстве, потому что устал от «нападок левых сил». Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
Срок полномочий Маска на посту специального государственного служащего истекает в мае текущего года. Пока неизвестно, будет ли он продлен.
Собеседник газеты рассказал, что глава DOGE считает, что его уход не уменьшит влияние или эффективность департамента.
10 апреля портал Axios писал, что американские демократы начали кампанию по свержению Маска с его поста. Они обосновывали это правилом, согласно которому специальные государственные служащие не должны работать более 130 дней.
Согласно письму лидера США Дональду Трампу, парламентарии требуют от администрации президента «немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку» и «передаст все полномочия по принятию решений» к 30 мая.
В начале апреля в СМИ появилась информация, что Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Трамп и Маск якобы уже приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо занять вспомогательную роль в политике страны.
Позже информацию издания опровергли как в Белом доме, так и сам Маск. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Маск отойдет от роли специального госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена». При этом Трамп подтверждал, что DOGE прекратит свое существование, а Маск покинет свой пост по истечении 130 дней.