Politico: Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению бизнесом
В ближайшие недели глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для своего ближайшего окружения.
Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо вернуться к управлению бизнесом и занять вспомогательную роль в политике страны.
Скорее всего, Маск сохранит за собой роль неофициального советника, который будет время от времени появляться в Белом доме, рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации США. Ожидается, что отход главы DOGE от политических дел произойдет к концу мая или началу июня, когда истечет заявленный срок его работы.
1 апреля Трамп заявил, что «в определенный момент» DOGE прекратит свое существование. Республиканец также уточнил, что Маск покинет свой пост по истечении 130 дней.