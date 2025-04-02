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Politico: Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению бизнесом

Ведомости

В ближайшие недели глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для своего ближайшего окружения.

Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо вернуться к управлению бизнесом и занять вспомогательную роль в политике страны.

Скорее всего, Маск сохранит за собой роль неофициального советника, который будет время от времени появляться в Белом доме, рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации США. Ожидается, что отход главы DOGE от политических дел произойдет к концу мая или началу июня, когда истечет заявленный срок его работы.

1 апреля Трамп заявил, что «в определенный момент» DOGE прекратит свое существование. Республиканец также уточнил, что Маск покинет свой пост по истечении 130 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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