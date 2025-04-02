Politico: Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению бизнесом

Скорее всего, Маск сохранит за собой роль неофициального советника, который будет время от времени появляться в Белом доме, рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации США. Ожидается, что отход главы DOGE от политических дел произойдет к концу мая или началу июня, когда истечет заявленный срок его работы.