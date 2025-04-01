Трамп рассказал о 130-дневном сроке полномочий Маска в DOGE
Президент США Дональд Трамп заявил, что «в определенный момент» департамент эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска прекратит свое существование. Слова главы Белого дома приводит CNN. Республиканец также уточнил, что Маск покинет свой пост по истечении 130 дней.
«Я бы оставил его на столько, на сколько смогу. Он очень талантливый парень, знаете ли, я люблю очень умных людей, и он хорошо справляется <…> Но у него большая компания, которой нужно управлять, и поэтому в какой-то момент он вернется [в свой бизнес]», – отметил Трамп.
DOGE было создано после инаугурации Трампа, но еще до 20 января было известно, что в США появится новое ведомство. Тогда же сообщалось, что это ведомство будет отвечать за сокращения и повышение эффективности госуправления. Маск в ноябре после выборов президента сообщал, что DOGE будет отчитываться за каждый свой шаг в открытом доступе. После инаугурации Трампа ведомство инициировало целый ряд громких сокращений сразу в нескольких структурах США.
В феврале журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США. Издание в своем материале отмечало, что путь Маска в политику при администрации Трампа начался с обысков в офисе агентства США по международному развитию (USAID), которое журнал называет «учреждением с 64-летней историей, бюджетом в $35 млрд и миссией, закрепленной в федеральном законе».