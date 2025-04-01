Трамп рассказал о 130-дневном сроке полномочий Маска в DOGE

DOGE было создано после инаугурации Трампа, но еще до 20 января было известно, что в США появится новое ведомство. Тогда же сообщалось, что это ведомство будет отвечать за сокращения и повышение эффективности госуправления. Маск в ноябре после выборов президента сообщал, что DOGE будет отчитываться за каждый свой шаг в открытом доступе. После инаугурации Трампа ведомство инициировало целый ряд громких сокращений сразу в нескольких структурах США.