Axios узнал о старте кампании по свержению Маска

В начале апреля Politico со ссылкой на заявление Трампа для своего ближайшего окружения сообщало, что Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо занять вспомогательную роль в политике страны.