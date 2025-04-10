Axios узнал о старте кампании по свержению Маска
Американские демократы начали кампанию по свержению миллиардера Илона Маска с поста главы департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Об этом пишет портал Axios.
Группа демократов в палате представителей США обосновывают это правилом, согласно которому специальные государственные служащие, то есть Маск в рамках работы в DOGE, не должны служить более 130 дней.
Согласно письму президенту США Дональду Трампу, парламентарии требуют от администрации президента «немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку» и «передаст все полномочия по принятию решений» к 30 мая.
В начале апреля Politico со ссылкой на заявление Трампа для своего ближайшего окружения сообщало, что Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо занять вспомогательную роль в политике страны.
Позже информацию издания опровергли как в Белом доме, так и сам Маск. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Маск отойдет от роли специального госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена». При этом Трамп подтверждал, что DOGE прекратит свое существование, а Маск покинет свой пост по истечении 130 дней.