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Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Это следует из соответствующего документа.

Теперь за дискредитацию армии, совершенную из корысти или по найму, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Закон также предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет за оказание содействия международным организациям, в которых Россия не участвует. А также за участие в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих. 

Кроме того, теперь призывы к санкциям против России наказываются сроком до пяти лет лишения свободы.

21 марта в Госдуму внесли законопроект, вводящий новые квалифицирующие признаки в ст. 280.3 (дискредитация Вооруженных сил), 284.2 и 284.3 УК РФ (призывы к введению санкций и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует) – совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму. Как отмечено в пояснительной записке, новые признаки повышают ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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