Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за дискредитацию ВС РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Это следует из соответствующего документа.
Теперь за дискредитацию армии, совершенную из корысти или по найму, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Закон также предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет за оказание содействия международным организациям, в которых Россия не участвует. А также за участие в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих.
Кроме того, теперь призывы к санкциям против России наказываются сроком до пяти лет лишения свободы.
21 марта в Госдуму внесли законопроект, вводящий новые квалифицирующие признаки в ст. 280.3 (дискредитация Вооруженных сил), 284.2 и 284.3 УК РФ (призывы к введению санкций и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует) – совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму. Как отмечено в пояснительной записке, новые признаки повышают ответственность.