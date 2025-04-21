Путин рассказал детали разговора с президентом ЮАР
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоза 21 апреля провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили укрепление сотрудничества. Об этом сообщил глава российского государства на встрече с главами муниципальных образований.
«Я сейчас только что разговаривал с президентом ЮАР. У нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по горизонтали», – сказал Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».