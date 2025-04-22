Мединский: план Трампа по Украине войдет в учебники истории

Мединский: план Трампа по Украине войдет в учебники историиОн уточнил, что не собирается оценивать политику американского президента
В российских учебниках истории может появиться упоминание о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников Владимир Мединский.
По словам Мединского, шаги, которые делает нынешняя администрация США для поиска разумного решения украинского кризиса, а также масштабные перемены внутри страны, безусловно, найдут отражение в будущих изданиях учебников – как российских, так и мировых. При этом он уточнил, что не собирается оценивать политику американского лидера.
«Как историк могу сказать, что мы живем с вами в историческую эпоху», – добавил Мединский (цитата по ТАСС).
С сентября 2023 г. старшеклассники начали учить историю по новому единому учебнику. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.
30 марта 2024 г. Мединский сообщил, что учебники по истории для учащихся 5–9-х классов готовы, их публикация планируется уже в этом году. По его словам, вводиться книги будут постепенно в разных регионах и продолжат дорабатываться после публикации.