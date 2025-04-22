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Мединский: план Трампа по Украине войдет в учебники истории

Он уточнил, что не собирается оценивать политику американского президента
Ведомости

В российских учебниках истории может появиться упоминание о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников Владимир Мединский.

По словам Мединского, шаги, которые делает нынешняя администрация США для поиска разумного решения украинского кризиса, а также масштабные перемены внутри страны, безусловно, найдут отражение в будущих изданиях учебников – как российских, так и мировых. При этом он уточнил, что не собирается оценивать политику американского лидера.

«Как историк могу сказать, что мы живем с вами в историческую эпоху», – добавил Мединский (цитата по ТАСС).

С сентября 2023 г. старшеклассники начали учить историю по новому единому учебнику. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

30 марта 2024 г. Мединский сообщил, что учебники по истории для учащихся 5–9-х классов готовы, их публикация планируется уже в этом году. По его словам, вводиться книги будут постепенно в разных регионах и продолжат дорабатываться после публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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