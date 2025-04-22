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Reuters: рейтинг одобрения Трампа упал до 42%

Ведомости

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 42% после его вступления в должность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos.

«Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента, что на 1 п. п. ниже предыдущего показателя», – отмечается в публикации.

А сразу после инаугурации деятельность Трампа одобряли 47% опрошенных.

Исследование также выявило, что примерно 59% респондентов, включая треть республиканцев, согласились с мнением, что США теряют доверие на мировой арене. Это может быть связано с агрессивной политикой главы Белого дома и растущей обеспокоенностью американцев усилиями Трампа по расширению власти.

Опрос показал, что около 83% из 4306 участников считают, что президент США должен подчиняться решениям федеральных судов, даже если он не согласен с ними. Кроме того, три четверти респондентов заявили, что Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Несмотря на это, сам американский лидер ранее заявлял о желании пойти на новый срок, хотя Конституция США запрещает ему это делать.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получившим послаблений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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