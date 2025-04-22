Reuters: рейтинг одобрения Трампа упал до 42%

Опрос показал, что около 83% из 4306 участников считают, что президент США должен подчиняться решениям федеральных судов, даже если он не согласен с ними. Кроме того, три четверти респондентов заявили, что Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Несмотря на это, сам американский лидер ранее заявлял о желании пойти на новый срок, хотя Конституция США запрещает ему это делать.