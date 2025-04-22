Reuters: рейтинг одобрения Трампа упал до 42%
Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 42% после его вступления в должность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos.
«Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента, что на 1 п. п. ниже предыдущего показателя», – отмечается в публикации.
А сразу после инаугурации деятельность Трампа одобряли 47% опрошенных.
Исследование также выявило, что примерно 59% респондентов, включая треть республиканцев, согласились с мнением, что США теряют доверие на мировой арене. Это может быть связано с агрессивной политикой главы Белого дома и растущей обеспокоенностью американцев усилиями Трампа по расширению власти.
Опрос показал, что около 83% из 4306 участников считают, что президент США должен подчиняться решениям федеральных судов, даже если он не согласен с ними. Кроме того, три четверти респондентов заявили, что Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Несмотря на это, сам американский лидер ранее заявлял о желании пойти на новый срок, хотя Конституция США запрещает ему это делать.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением, не получившим послаблений.