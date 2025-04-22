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Кремль: предложение Киева о прекращении ударов нужно обсудить

Ведомости

Предложение Украины о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре нуждается в обсуждении. Конкретных планов для переговоров по этой теме нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прессе.

«Есть подтверждение президентом [РФ Владимиром] Путиным готовности обсуждать этот вопрос с учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место. <…> Надо сначала понять, готова ли украинская сторона к этому», – отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что президент объяснил сложность этой темы, отвечая на вопросы журналистов 21 апреля. По его словам, при разговоре об объектах гражданской инфраструктуры нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях такие объекты могут быть военной целью, а в каких нет.

«Он [Путин] говорил, что если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная цель. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить», – cказал пресс-секретарь российского лидера.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что длительное перемирие с Россией возможно при условии прекращения ударов по территории республики. Он сказал, что страна не отвергает возможность переговоров и предлагает не наносить удары по гражданской инфраструктуре.

В этот же день Путин отметил в разговоре с журналистами, что Киев хочет перехватить инициативу и предлагает расширить перемирие во времени и в рамках объектов поражения. Президент РФ заявил, что Москва оценит все эти предложения, и подчеркнул, что опыт пасхального перемирия показал снижение боевых действий. По словам Путина, со стороны ВСУ было 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА. При этом «в целом все-таки снижение активности имело место». Предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры нужно проанализировать, подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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