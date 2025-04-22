Кремль: предложение Киева о прекращении ударов нужно обсудить

В этот же день Путин отметил в разговоре с журналистами, что Киев хочет перехватить инициативу и предлагает расширить перемирие во времени и в рамках объектов поражения. Президент РФ заявил, что Москва оценит все эти предложения, и подчеркнул, что опыт пасхального перемирия показал снижение боевых действий. По словам Путина, со стороны ВСУ было 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА. При этом «в целом все-таки снижение активности имело место». Предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры нужно проанализировать, подчеркнул Путин.