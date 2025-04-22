Кремль: предложение Киева о прекращении ударов нужно обсудить
Предложение Украины о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре нуждается в обсуждении. Конкретных планов для переговоров по этой теме нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прессе.
«Есть подтверждение президентом [РФ Владимиром] Путиным готовности обсуждать этот вопрос с учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место. <…> Надо сначала понять, готова ли украинская сторона к этому», – отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент объяснил сложность этой темы, отвечая на вопросы журналистов 21 апреля. По его словам, при разговоре об объектах гражданской инфраструктуры нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях такие объекты могут быть военной целью, а в каких нет.
«Он [Путин] говорил, что если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная цель. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить», – cказал пресс-секретарь российского лидера.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что длительное перемирие с Россией возможно при условии прекращения ударов по территории республики. Он сказал, что страна не отвергает возможность переговоров и предлагает не наносить удары по гражданской инфраструктуре.
В этот же день Путин отметил в разговоре с журналистами, что Киев хочет перехватить инициативу и предлагает расширить перемирие во времени и в рамках объектов поражения. Президент РФ заявил, что Москва оценит все эти предложения, и подчеркнул, что опыт пасхального перемирия показал снижение боевых действий. По словам Путина, со стороны ВСУ было 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА. При этом «в целом все-таки снижение активности имело место». Предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры нужно проанализировать, подчеркнул Путин.