Зеленский заявил о возможности заключения долгосрочного перемирия с Россией

Президент подчеркнул, что Украина не отвергает возможность переговоров и по-прежнему предлагает не наносить удары хотя бы по гражданской инфраструктуре. Он указал, что прекращение применения ракет и беспилотников по гражданским объектам стало бы простым и надежным шагом к устойчивому миру.