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Зеленский заявил о возможности заключения долгосрочного перемирия с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение длительного перемирия с Россией возможно при условии прекращения ударов по украинской территории. Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что Украина готова к диалогу о путях обеспечения устойчивой «тишины».

Он отметил, что даже в современных условиях есть примеры, когда прекращение огня возможно. В частности, это произошло на Пасху, когда на некоторых участках фронта наблюдалась относительная тишина, а воздушные тревоги не звучали.

Президент подчеркнул, что Украина не отвергает возможность переговоров и по-прежнему предлагает не наносить удары хотя бы по гражданской инфраструктуре. Он указал, что прекращение применения ракет и беспилотников по гражданским объектам стало бы простым и надежным шагом к устойчивому миру.

Зеленский также сообщил, что представители Украины продолжат обсуждать вопрос безусловного прекращения огня на международных встречах, включая прошедшие переговоры в Париже и предстоящие встречи в Лондоне. По его словам, прекращение огня должно стать первым этапом на пути к долгосрочному урегулированию.

При этом по завершении пасхального перемирия, введенного президентом России Владимиром Путиным в преддверии Пасхи, Минобороны сообщало, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля.

Оборонное ведомство отметило существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта во время перемирия. При этом ВСУ по-прежнему продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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