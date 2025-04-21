Зеленский заявил о возможности заключения долгосрочного перемирия с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение длительного перемирия с Россией возможно при условии прекращения ударов по украинской территории. Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что Украина готова к диалогу о путях обеспечения устойчивой «тишины».
Он отметил, что даже в современных условиях есть примеры, когда прекращение огня возможно. В частности, это произошло на Пасху, когда на некоторых участках фронта наблюдалась относительная тишина, а воздушные тревоги не звучали.
Президент подчеркнул, что Украина не отвергает возможность переговоров и по-прежнему предлагает не наносить удары хотя бы по гражданской инфраструктуре. Он указал, что прекращение применения ракет и беспилотников по гражданским объектам стало бы простым и надежным шагом к устойчивому миру.
Зеленский также сообщил, что представители Украины продолжат обсуждать вопрос безусловного прекращения огня на международных встречах, включая прошедшие переговоры в Париже и предстоящие встречи в Лондоне. По его словам, прекращение огня должно стать первым этапом на пути к долгосрочному урегулированию.
При этом по завершении пасхального перемирия, введенного президентом России Владимиром Путиным в преддверии Пасхи, Минобороны сообщало, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля.
Оборонное ведомство отметило существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта во время перемирия. При этом ВСУ по-прежнему продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.