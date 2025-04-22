Песков: Россия готова к двусторонним контактам с Украиной
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости к двусторонним контактам с Украиной для урегулирования конфликта, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Украинцы сами себе запретили такие контакты [с Россией], и действий в сторону отмены режима запрета проделано до сих пор не было», – пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента также заявил, что сейчас ведется работа по урегулированию украинского конфликта, но ставить этот процесс в короткие временные рамки, по его словам, «дело неблагодарное».
22 апреля Песков заявлял, что Украина может преодолеть юридические препоны для начала переговоров с Россией при условии открытости и наличия такого желания. В частности, это позволит обсуждать приостановку ударов по гражданской инфраструктуре.
Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 г., но он остался у власти. Путин неоднократно называл его нелегитимным главой страны. По словам российского президента, также будет незаконным подписание мирного соглашения с Зеленским, который формально уже не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Но зато сделать это может, например, председатель Рады, говорил Путин в январе 2025 г.