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Песков: Киев при желании может убрать юридические препятствия для диалога с РФ

Его осложняют нелегитимность Зеленского и подписанный им документ о запрете переговоров
Ведомости

Украина может преодолеть юридические препоны для начала переговоров с Россией при условии открытости и наличия такого желания, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, это позволит обсуждать возможность приостановки ударов по гражданской инфраструктуре.

21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам о необходимости «разобраться» с предложением не наносить удары по гражданским объектам. Речь может идти о переговорах с Украиной в двустороннем формате. Но ранее российские власти неоднократно заявляли, что диалог с Киевом осложняет нелегитимность президента республики Владимира Зеленского и действие подписанного им документа о запрете любых переговоров с РФ.

«При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров», – сказал представитель Кремля.

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В октябре того же года Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с нынешним руководством РФ.

Пятилетний срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 г., но он остался у власти. Путин неоднократно называл его нелегитимным руководителем страны. По словам российского президента, также будет незаконным подписание мирного соглашения с Зеленским, который формально уже не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Но зато сделать это может, например, председатель Рады, говорил Путин в январе 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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