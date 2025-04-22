Песков: Киев при желании может убрать юридические препятствия для диалога с РФ

Пятилетний срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 г., но он остался у власти. Путин неоднократно называл его нелегитимным руководителем страны. По словам российского президента, также будет незаконным подписание мирного соглашения с Зеленским, который формально уже не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Но зато сделать это может, например, председатель Рады, говорил Путин в январе 2025 г.