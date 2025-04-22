Песков: Киев при желании может убрать юридические препятствия для диалога с РФ

Песков: Киев при желании может убрать юридические препятствия для диалога с РФЕго осложняют нелегитимность Зеленского и подписанный им документ о запрете переговоров
Украина может преодолеть юридические препоны для начала переговоров с Россией при условии открытости и наличия такого желания, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, это позволит обсуждать возможность приостановки ударов по гражданской инфраструктуре.
21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам о необходимости «разобраться» с предложением не наносить удары по гражданским объектам. Речь может идти о переговорах с Украиной в двустороннем формате. Но ранее российские власти неоднократно заявляли, что диалог с Киевом осложняет нелегитимность президента республики Владимира Зеленского и действие подписанного им документа о запрете любых переговоров с РФ.
«При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров», – сказал представитель Кремля.
Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В октябре того же года Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с нынешним руководством РФ.
Пятилетний срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 г., но он остался у власти. Путин неоднократно называл его нелегитимным руководителем страны. По словам российского президента, также будет незаконным подписание мирного соглашения с Зеленским, который формально уже не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Но зато сделать это может, например, председатель Рады, говорил Путин в январе 2025 г.