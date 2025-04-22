Российско-американские переговоры по Украине продолжатся на этой неделе
Диалог России и США по Украине продолжится на этой неделе, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Михаилу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста.
Ушаков заявил, что страны ведут достаточно серьезные и обстоятельные переговоры по Украине.
При этом, как отметил помощник президента, говорить о результатах «пока рано».
Ушаков сообщал, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен на этой неделе посетить Москву.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план по решению этого конфликта. Газета New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.