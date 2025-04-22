Российско-американские переговоры по Украине продолжатся на этой неделе

Ушаков сообщал, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен на этой неделе посетить Москву.



21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план по решению этого конфликта. Газета New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.