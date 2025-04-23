Европа на переговорах с США выступила против признания Крыма и снятия санкций

23 апреля стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа. Встреча станет продолжением диалога, начатого на прошлой неделе в Париже. Украинскую позицию представят участники делегации Киева, а интересы США – спецпосланник по Украине Кит Келлог. Госсекретарь Марко Рубио, как сообщается, не примет участия во встрече. The New York Times писала, что решение Рубио пропустить переговоры связано с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева признавать контроль Москвы над Крымом.