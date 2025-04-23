Европа на переговорах с США выступила против признания Крыма и снятия санкций
Европейские союзники Украины на переговорах с США выступают против предложений, касающихся признания Крыма российской территорией и снятия санкций с РФ в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
По словам источников, идея о признании Крыма частью России является «неосуществимой» для Европы и Киева. Кроме того, значительным разногласием стал вопрос снятия антироссийских санкций до достижения окончательных договоренностей по урегулированию конфликта. Европейская сторона решительно против этого шага, считая его преждевременным.
23 апреля стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа. Встреча станет продолжением диалога, начатого на прошлой неделе в Париже. Украинскую позицию представят участники делегации Киева, а интересы США – спецпосланник по Украине Кит Келлог. Госсекретарь Марко Рубио, как сообщается, не примет участия во встрече. The New York Times писала, что решение Рубио пропустить переговоры связано с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева признавать контроль Москвы над Крымом.