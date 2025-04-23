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/ Политика

Европа на переговорах с США выступила против признания Крыма и снятия санкций

Ведомости

Европейские союзники Украины на переговорах с США выступают против предложений, касающихся признания Крыма российской территорией и снятия санкций с РФ в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников, идея о признании Крыма частью России является «неосуществимой» для Европы и Киева. Кроме того, значительным разногласием стал вопрос снятия антироссийских санкций до достижения окончательных договоренностей по урегулированию конфликта. Европейская сторона решительно против этого шага, считая его преждевременным.

23 апреля стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа. Встреча станет продолжением диалога, начатого на прошлой неделе в Париже. Украинскую позицию представят участники делегации Киева, а интересы США – спецпосланник по Украине Кит Келлог. Госсекретарь Марко Рубио, как сообщается, не примет участия во встрече. The New York Times писала, что решение Рубио пропустить переговоры связано с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева признавать контроль Москвы над Крымом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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