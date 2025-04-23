Песков не прокомментировал слова Лаврова о надписи на мемориале в Самарканде
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отсутствии русской надписи на мемориале в Самарканде.
В ходе брифинга представитель Кремля отметил, что не в курсе этой ситуации и ему «сложно что-то сказать».
23 апреля Лавров возложил венок к Вечному огню рядом с монументом «Скорбящая мать» в Самарканде. По данным ТАСС, глава МИД РФ обратил внимание, что памятные слова павшим воинам у мемориала переведены только на английский язык. «Я смотрю, на английском там надпись. Ну русского не вижу. Мать – это самое святое», – сказал Лавров экскурсоводу.