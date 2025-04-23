Песков не прокомментировал слова Лаврова о надписи на мемориале в Самарканде

23 апреля Лавров возложил венок к Вечному огню рядом с монументом «Скорбящая мать» в Самарканде. По данным ТАСС, глава МИД РФ обратил внимание, что памятные слова павшим воинам у мемориала переведены только на английский язык. «Я смотрю, на английском там надпись. Ну русского не вижу. Мать – это самое святое», – сказал Лавров экскурсоводу.