Песков: варианты урегулирования на Украине не могут быть публичными
Любые наброски различных вариантов урегулирования украинского конфликта не могут носить публичный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о положениях потенциальных мирных предложений.
«Как только они [наброски вариантов урегулирования] становятся публичными, они теряют свою эффективность. Поэтому, естественно, работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в тишине. Вот из чего мы исходим», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля призвал «весьма и весьма аккуратно относиться к таким информационным вбросам».
Пескова также спросили, есть ли у Москвы какое-либо условие для того, чтобы Украина юридически приняла факт контроля России над Крымом в процессе мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что отдельные вероятные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично.
«Поэтому никаких комментариев каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», – подчеркнул он.
23 апреля Axios со ссылкой на источники писало, что мирное предложение президента США Дональда Трампа включает «де-юре» признание со стороны США контроля над Крымом, а также «де-факто» признание ее присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Киев обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО, но сохраняет возможность интеграции с Евросоюзом. Речь идет также об отмене антироссийских санкций, введенных с 2014 г., и перспективе расширения экономического сотрудничества с США.
Украине при этом, по данным издания, предоставляются гарантии безопасности, которые будут обеспечиваться группой стран Европы и, возможно, другими государствами-единомышленниками. Согласно данным издания, Киев также вернет часть Харьковской области и сможет рассчитывать на компенсации и помощь в восстановлении разрушенных территорий. Украина также сможет беспрепятственно использовать реку Днепр, проходящую вдоль линии соприкосновения. Запорожская атомная электростанция формально будет украинской, а ее управление перейдет под американский контроль США.