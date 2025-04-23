Песков: варианты урегулирования на Украине не могут быть публичными

23 апреля Axios со ссылкой на источники писало, что мирное предложение президента США Дональда Трампа включает «де-юре» признание со стороны США контроля над Крымом, а также «де-факто» признание ее присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Киев обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО, но сохраняет возможность интеграции с Евросоюзом. Речь идет также об отмене антироссийских санкций, введенных с 2014 г., и перспективе расширения экономического сотрудничества с США.