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/ Политика

Песков: варианты урегулирования на Украине не могут быть публичными

Ведомости

Любые наброски различных вариантов урегулирования украинского конфликта не могут носить публичный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о положениях потенциальных мирных предложений.

«Как только они [наброски вариантов урегулирования] становятся публичными, они теряют свою эффективность. Поэтому, естественно, работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в тишине. Вот из чего мы исходим», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля призвал «весьма и весьма аккуратно относиться к таким информационным вбросам».

Пескова также спросили, есть ли у Москвы какое-либо условие для того, чтобы Украина юридически приняла факт контроля России над Крымом в процессе мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что отдельные вероятные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично.

«Поэтому никаких комментариев каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», – подчеркнул он.

23 апреля Axios со ссылкой на источники писало, что мирное предложение президента США Дональда Трампа включает «де-юре» признание со стороны США контроля над Крымом, а также «де-факто» признание ее присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Киев обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО, но сохраняет возможность интеграции с Евросоюзом. Речь идет также об отмене антироссийских санкций, введенных с 2014 г., и перспективе расширения экономического сотрудничества с США.

Украине при этом, по данным издания, предоставляются гарантии безопасности, которые будут обеспечиваться группой стран Европы и, возможно, другими государствами-единомышленниками. Согласно данным издания, Киев также вернет часть Харьковской области и сможет рассчитывать на компенсации и помощь в восстановлении разрушенных территорий. Украина также сможет беспрепятственно использовать реку Днепр, проходящую вдоль линии соприкосновения. Запорожская атомная электростанция формально будет украинской, а ее управление перейдет под американский контроль США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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