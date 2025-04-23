Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границу» по линии соприкосновения
Для завершения конфликта России и Украине нужно сделать финальные шаги и «заморозить границу» на уровне, близком к нынешней линии соприкосновения. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс после визита в Тадж-Махал.
Он уточнил, что США сделали Москве и Киеву четкое предложение, с которым они либо согласятся, либо Вашингтон выйдет из переговорного процесса.
«Обеим сторонам необходимо сложить оружие, заморозить это дело и приступить к построению лучшей России и лучшей Украины», – приводит его заявление Bloomberg.
Вэнс добавил, что при таком сценарии Россия и Украины должны пойти на территориальные уступки.
23 апреля Axios со ссылкой на источники писал, что мирное предложение американского президента Дональда Трампа для России включает «де-юре» признание США контроля над Крымом и «де-факто» признание присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Украина обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО, но сохраняет возможность интеграции с ЕС. Кроме того, речь идет об отмене санкций против РФ, введенных с 2014 г., и перспективе расширения экономического сотрудничества с Вашингтоном.
Украине при этом предоставляются гарантии безопасности, которые будут обеспечиваться группой европейских стран и, возможно, другими государствами-единомышленниками. По информации портала, Киев также вернет часть Харьковской области и сможет рассчитывать на компенсации и помощь в восстановлении разрушенных территорий. Украина сможет беспрепятственно использовать реку Днепр, проходящую вдоль линии соприкосновения. ЗАЭС формально будет украинской, а ее управление перейдет под контроль США.