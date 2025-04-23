Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границу» по линии соприкосновения

23 апреля Axios со ссылкой на источники писал, что мирное предложение американского президента Дональда Трампа для России включает «де-юре» признание США контроля над Крымом и «де-факто» признание присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Украина обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО, но сохраняет возможность интеграции с ЕС. Кроме того, речь идет об отмене санкций против РФ, введенных с 2014 г., и перспективе расширения экономического сотрудничества с Вашингтоном.