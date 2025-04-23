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Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границу» по линии соприкосновения

Ведомости

Для завершения конфликта России и Украине нужно сделать финальные шаги и «заморозить границу» на уровне, близком к нынешней линии соприкосновения. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс после визита в Тадж-Махал.

Он уточнил, что США сделали Москве и Киеву четкое предложение, с которым они либо согласятся, либо Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

«Обеим сторонам необходимо сложить оружие, заморозить это дело и приступить к построению лучшей России и лучшей Украины», – приводит его заявление Bloomberg.

Вэнс добавил, что при таком сценарии Россия и Украины должны пойти на территориальные уступки.

23 апреля Axios со ссылкой на источники писал, что мирное предложение американского президента Дональда Трампа для России включает «де-юре» признание США контроля над Крымом и «де-факто» признание присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Украина обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО, но сохраняет возможность интеграции с ЕС. Кроме того, речь идет об отмене санкций против РФ, введенных с 2014 г., и перспективе расширения экономического сотрудничества с Вашингтоном.

Украине при этом предоставляются гарантии безопасности, которые будут обеспечиваться группой европейских стран и, возможно, другими государствами-единомышленниками. По информации портала, Киев также вернет часть Харьковской области и сможет рассчитывать на компенсации и помощь в восстановлении разрушенных территорий. Украина сможет беспрепятственно использовать реку Днепр, проходящую вдоль линии соприкосновения. ЗАЭС формально будет украинской, а ее управление перейдет под контроль США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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