Россия запретила въезд 21 британскому парламентарию

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках курса Великобритании предпринимаются усилия по демонизации России, фабрикуются антироссийские нарративы для снижения влияния Москвы на международной арене и ведется накачивание Украины оружием. Характер вводимых Лондоном санкций и «истеричные заявления официальных лиц этой страны» указывают, что королевство не собирается отказываться от своего выбора в пользу конфронтации с Россией.