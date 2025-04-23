Россия запретила въезд 21 британскому парламентарию
Россия в связи с антироссийским курсом Великобритании ввела персональные санкции в отношении 21 члена парламента королевства, запретив им въезд в страну. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках курса Великобритании предпринимаются усилия по демонизации России, фабрикуются антироссийские нарративы для снижения влияния Москвы на международной арене и ведется накачивание Украины оружием. Характер вводимых Лондоном санкций и «истеричные заявления официальных лиц этой страны» указывают, что королевство не собирается отказываться от своего выбора в пользу конфронтации с Россией.
«Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам», – сказано в сообщении.
Обвинения, звучащие от членов британского парламента, включая выступления в пользу изъятия замороженных российских активов, используются противниками диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества, считают дипломаты. МИД РФ внимательно отслеживает такую риторику и делает выводы.
31 марта президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора по телефону договорились о продолжении совместного давления на президента России Владимира Путина. Кроме того, Стармер рассказал Трампу о продуктивных дискуссиях о конфликте на Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже.