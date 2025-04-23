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Россия запретила въезд 21 британскому парламентарию

Ведомости

Россия в связи с антироссийским курсом Великобритании ввела персональные санкции в отношении 21 члена парламента королевства, запретив им въезд в страну. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках курса Великобритании предпринимаются усилия по демонизации России, фабрикуются антироссийские нарративы для снижения влияния Москвы на международной арене и ведется накачивание Украины оружием. Характер вводимых Лондоном санкций и «истеричные заявления официальных лиц этой страны» указывают, что королевство не собирается отказываться от своего выбора в пользу конфронтации с Россией.

«Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам», – сказано в сообщении.

Обвинения, звучащие от членов британского парламента, включая выступления в пользу изъятия замороженных российских активов, используются противниками диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества, считают дипломаты. МИД РФ внимательно отслеживает такую риторику и делает выводы.

31 марта президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора по телефону договорились о продолжении совместного давления на президента России Владимира Путина. Кроме того, Стармер рассказал Трампу о продуктивных дискуссиях о конфликте на Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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