Володин: Великобритании придется вернуть России переданные Украине средства

7 марта на Украину поступили 752 млн фунтов стерлингов (около $971 млн по текущему курсу), выделенные Великобританией в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эти средства будут направлены на укрепление украинской обороны.