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Володин: Великобритании придется вернуть России переданные Украине средства

Ведомости

В будущем Великобритании придется вернуть России все принадлежащие ей средства, которые Лондон передал Украине, заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин.

По словам Володина, передача Украине российских средств является грубым нарушением международного права. Такое решение Соединенного Королевства разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система, считает председатель ГД. Поэтому доверие к финансовой системе Великобритании будет навсегда подорвано, отметил он.

«Им [Великобритании] придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», – сказал Володин, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин заявил, что теперь у России есть все основания, чтобы аналогичным образом конфисковать собственность Великобритании в РФ.

7 марта на Украину поступили 752 млн фунтов стерлингов (около $971 млн по текущему курсу), выделенные Великобританией в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эти средства будут направлены на укрепление украинской обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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