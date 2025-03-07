Володин: Великобритании придется вернуть России переданные Украине средства
В будущем Великобритании придется вернуть России все принадлежащие ей средства, которые Лондон передал Украине, заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин.
По словам Володина, передача Украине российских средств является грубым нарушением международного права. Такое решение Соединенного Королевства разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система, считает председатель ГД. Поэтому доверие к финансовой системе Великобритании будет навсегда подорвано, отметил он.
«Им [Великобритании] придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», – сказал Володин, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.
Володин заявил, что теперь у России есть все основания, чтобы аналогичным образом конфисковать собственность Великобритании в РФ.
7 марта на Украину поступили 752 млн фунтов стерлингов (около $971 млн по текущему курсу), выделенные Великобританией в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эти средства будут направлены на укрепление украинской обороны.