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Украина получила от Великобритании $971 млн на военные нужды

Ведомости

На Украину поступили 752 млн фунтов стерлингов (около $971 млн по текущему курсу) от Великобритании, выделенные в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Спасибо правительству Великобритании и нашим партнерам по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину», – написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что средства пойдут на укрепление украинской обороны.

1 марта глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 млрд фунтов на военные нужды Киева.

3 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон продолжит работать над поиском легального механизма для использования замороженных активов России. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные юридические последствия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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