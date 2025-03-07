Украина получила от Великобритании $971 млн на военные нужды
На Украину поступили 752 млн фунтов стерлингов (около $971 млн по текущему курсу) от Великобритании, выделенные в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Спасибо правительству Великобритании и нашим партнерам по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину», – написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что средства пойдут на укрепление украинской обороны.
1 марта глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 млрд фунтов на военные нужды Киева.
3 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон продолжит работать над поиском легального механизма для использования замороженных активов России. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные юридические последствия».