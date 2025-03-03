Стармер: Лондон ищет легальный механизм использования замороженных активов РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон продолжит работать над поиском легального механизма для использования замороженных активов России. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что этот вопрос крайне сложный и требует дополнительной работы с другими странами для изучения всех возможных вариантов. Стармер подчеркнул, что ситуация не является простой и потребует усилий для решения. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск предложил сосредоточиться на продлении санкций ЕС против России этим летом.
3 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные юридические последствия».
Представитель Кремля заявил, что «трезвые голоса» по вопросу российских активов на Западе находятся в меньшинстве. Российские власти считают изъятие активов воровством. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. 25 декабря 2024 г. Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом.
Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет взятым под контроль РФ территориям. 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар сообщил, что Москва не ведет разговоров о передаче замороженных активов РФ Украине.