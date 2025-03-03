Стармер: Лондон ищет легальный механизм использования замороженных активов РФ

Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет взятым под контроль РФ территориям. 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар сообщил, что Москва не ведет разговоров о передаче замороженных активов РФ Украине.