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Песков: попытки изъять замороженные активы России будут иметь последствия

Ведомости

В случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные юридические последствия», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные действия не могут не остаться без последствий. Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные юридические последствия», – сказал он.

Представитель Кремля заявил, что «трезвые голоса» по вопросу российских активов на Западе находятся в меньшинстве.

Российские власти считают изъятие активов воровством. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. 25 декабря 2024 г. Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом.

Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет взятым под контроль РФ территориям. 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар сообщил, что Москва не ведет разговоров о передаче замороженных активов РФ Украине.

17 января Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника писала, что Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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