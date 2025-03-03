Песков: попытки изъять замороженные активы России будут иметь последствия
В случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные юридические последствия», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобные действия не могут не остаться без последствий. Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные юридические последствия», – сказал он.
Представитель Кремля заявил, что «трезвые голоса» по вопросу российских активов на Западе находятся в меньшинстве.
Российские власти считают изъятие активов воровством. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. 25 декабря 2024 г. Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом.
Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет взятым под контроль РФ территориям. 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар сообщил, что Москва не ведет разговоров о передаче замороженных активов РФ Украине.
17 января Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника писала, что Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций.