Лавров: Москва не ведет разговоров о передаче замороженных активов РФ Украине
Россия по-прежнему считает воровством использование доходов от ее замороженных в Европе активов и разговоры о том, чтобы передать эти средства на восстановление Украины, не ведутся Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.
Так Лавров прокомментировал публикацию Reuters, в которой агентство со ссылкой на источники утверждает, что Россия может якобы предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет взятым под контроль РФ территориям.
«Что касается наших активов, которые сворованы, прежде всего, европейцами, то нет, знаете, об этом никаких конкретных разговоров не было, но то, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, – у меня нет никаких сомнений», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что нужно отказываться от «воровских методов», и не рассчитывать на то, что они останутся без ответа.
21 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что Россия якобы может согласиться использовать замороженные в Европе активы на сумму $300 млрд для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была потрачена на территории, взятые под контроль РФ с февраля 2022 г.
Официально российские власти неоднократно заявляли, что считают изъятие активов воровством. В июне прошлого года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что «хищение государственных активов при определенных условиях» может стать поводом для объявления войны.
25 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Россией по вопросу ее конфискованных активов, а также по интересам американских компаний после установления режима прекращения огня.