Лавров: Москва не ведет разговоров о передаче замороженных активов РФ Украине

«Что касается наших активов, которые сворованы, прежде всего, европейцами, то нет, знаете, об этом никаких конкретных разговоров не было, но то, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, – у меня нет никаких сомнений», – сказал Лавров.