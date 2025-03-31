Трамп и Стармер договорились о продолжении совместного давления на Путина

30 марта Трамп заявил в интервью NBC News, что если Россия и США не смогут выработать соглашение о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон установит вторичные пошлины на российскую нефть. Журналистка телеканала Кристен Велкер добавила, что американский глава сказал, что был очень зол, когда Путин затронул вопрос надежности президента Украины Владимира Зеленского и коснулся темы нового украинского руководства. Кроме того, журналист сообщила о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.