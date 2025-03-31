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Трамп и Стармер договорились о продолжении совместного давления на Путина

Американский президент намерен созвониться с российским лидером в ближайшее время
Ведомости

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора договорились о продолжении совместного давления на президента России Владимира Путина, говорится в сообщении офиса британского премьера.

Стармер также проинформировал американского лидера о продуктивных дискуссиях об украинском конфликте на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе.

30 марта Трамп заявил в интервью NBC News, что если Россия и США не смогут выработать соглашение о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон установит вторичные пошлины на российскую нефть. Журналистка телеканала Кристен Велкер добавила, что американский глава сказал, что был очень зол, когда Путин затронул вопрос надежности президента Украины Владимира Зеленского и коснулся темы нового украинского руководства. Кроме того, журналист сообщила о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.

На следующий день президент США заявил, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы согласиться на прекращение огня на Украине. По его мнению, Путин «хочет заключить сделку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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