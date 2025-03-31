Трамп и Стармер договорились о продолжении совместного давления на Путина

Трамп и Стармер договорились о продолжении совместного давления на ПутинаАмериканский президент намерен созвониться с российским лидером в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора договорились о продолжении совместного давления на президента России Владимира Путина, говорится в сообщении офиса британского премьера.
Стармер также проинформировал американского лидера о продуктивных дискуссиях об украинском конфликте на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе.
30 марта Трамп заявил в интервью NBC News, что если Россия и США не смогут выработать соглашение о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон установит вторичные пошлины на российскую нефть. Журналистка телеканала Кристен Велкер добавила, что американский глава сказал, что был очень зол, когда Путин затронул вопрос надежности президента Украины Владимира Зеленского и коснулся темы нового украинского руководства. Кроме того, журналист сообщила о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.
На следующий день президент США заявил, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы согласиться на прекращение огня на Украине. По его мнению, Путин «хочет заключить сделку».