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Трамп: США и Китай ведут активные переговоры по торговле и пошлинам

Ведомости

Вашингтон и Пекин проводят переговоры по торговым пошлинам и двусторонней торговле, диалог идет хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Активно. Все активно. Все хотят быть частью того, чем мы занимаемся», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о контактах США и КНР (цитата по ТАСС). Глава государства уверен, что США и Китай достигнут «справедливой сделки».

22 апреля Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая. Он отметил, что нынешний уровень – «это очень много». При этом он уточнил, что пошлины «существенно снизятся, но до нуля они не опустятся».

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. В отношении КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф, на что Китай ответил пошлинами на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила до 84% тарифы на американские товары.

Позже Трамп повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай нарастил ответные пошлины на импорт из США до 125%. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил 22 апреля, что торговое противостояние между странами не может продолжаться долго и процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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