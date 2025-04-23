Трамп: США и Китай ведут активные переговоры по торговле и пошлинам

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. В отношении КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф, на что Китай ответил пошлинами на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила до 84% тарифы на американские товары.