Трамп: США и Китай ведут активные переговоры по торговле и пошлинам
Вашингтон и Пекин проводят переговоры по торговым пошлинам и двусторонней торговле, диалог идет хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Активно. Все активно. Все хотят быть частью того, чем мы занимаемся», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о контактах США и КНР (цитата по ТАСС). Глава государства уверен, что США и Китай достигнут «справедливой сделки».
22 апреля Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая. Он отметил, что нынешний уровень – «это очень много». При этом он уточнил, что пошлины «существенно снизятся, но до нуля они не опустятся».
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. В отношении КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф, на что Китай ответил пошлинами на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила до 84% тарифы на американские товары.
Позже Трамп повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай нарастил ответные пошлины на импорт из США до 125%. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил 22 апреля, что торговое противостояние между странами не может продолжаться долго и процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем.