В Кремле отметили стремление к диалогу у Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина и Дональда Трампа сближают не общие политические взгляды, а общее понимание важности диалога и способности вести переговоры по самым острым вопросам. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.
По словам Пескова, несмотря на различие в подходах и национальных интересах, обоих лидеров объединяет осознание бесперспективности конфронтации и стремление к поиску решений через прямой контакт. Он отметил, что именно этого не хватало в политике предыдущих американских администраций, в частности при Джо Байдене и Бараке Обаме.
Песков также подчеркнул, что Путин уважает Трампа как сильного политического лидера и человека с яркой личностью. В то же время он уклонился от оценки отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ограничившись воспоминанием о первых контактах в Версале, когда, по его словам, были большие надежды, но позднее диалог зашел в тупик.
Пресс-секретарь добавил, что Москва готова к восстановлению отношений с США, но процесс идет непросто. Возможная встреча Путина и Трампа, как он отметил, должна быть содержательной и ориентированной на результат.
При этом в конце марта Песков заявил, что речи о приезде Трампа на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая не идет. В феврале он говорил, что Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде 9 мая. В апреле представитель Кремля уточнял, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств и правительств.