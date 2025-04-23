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В Кремле отметили стремление к диалогу у Путина и Трампа

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина и Дональда Трампа сближают не общие политические взгляды, а общее понимание важности диалога и способности вести переговоры по самым острым вопросам. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

По словам Пескова, несмотря на различие в подходах и национальных интересах, обоих лидеров объединяет осознание бесперспективности конфронтации и стремление к поиску решений через прямой контакт. Он отметил, что именно этого не хватало в политике предыдущих американских администраций, в частности при Джо Байдене и Бараке Обаме.

Песков также подчеркнул, что Путин уважает Трампа как сильного политического лидера и человека с яркой личностью. В то же время он уклонился от оценки отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ограничившись воспоминанием о первых контактах в Версале, когда, по его словам, были большие надежды, но позднее диалог зашел в тупик.

Пресс-секретарь добавил, что Москва готова к восстановлению отношений с США, но процесс идет непросто. Возможная встреча Путина и Трампа, как он отметил, должна быть содержательной и ориентированной на результат.

При этом в конце марта Песков заявил, что речи о приезде Трампа на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая не идет. В феврале он говорил, что Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде 9 мая. В апреле представитель Кремля уточнял, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств и правительств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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