В Кремле отметили стремление к диалогу у Путина и Трампа

При этом в конце марта Песков заявил, что речи о приезде Трампа на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая не идет. В феврале он говорил, что Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде 9 мая. В апреле представитель Кремля уточнял, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств и правительств.