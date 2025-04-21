Песков: речи о приезде Трампа на парад Победы в Москве не идет
Речи о приезде президента США Дональда Трампа на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
13 февраля Песков говорил, что Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде 9 мая. В апреле представитель Кремля уточнял, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств и правительств.
Среди зарубежных лидеров, которые уже подтвердили свое участие в Параде победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и др.
12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор после переизбрания последнего на должность президента США. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 марта Трамп в ходе второго разговора с Путиным по телефону предложил Москве и Киеву в течение 30 дней не атаковать энергообъекты. Российский лидер поддержал инициативу и дал соответствующую команду ВС РФ. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.