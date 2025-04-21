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Песков: речи о приезде Трампа на парад Победы в Москве не идет

Ведомости

Речи о приезде президента США Дональда Трампа на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

13 февраля Песков говорил, что Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде 9 мая. В апреле представитель Кремля уточнял, что в Москву на парад Победы приедут более 20 глав государств и правительств.

Среди зарубежных лидеров, которые уже подтвердили свое участие в Параде победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и др.

12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор после переизбрания последнего на должность президента США. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 марта Трамп в ходе второго разговора с Путиным по телефону предложил Москве и Киеву в течение 30 дней не атаковать энергообъекты. Российский лидер поддержал инициативу и дал соответствующую команду ВС РФ. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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