Песков: речи о приезде Трампа на парад Победы в Москве не идет

12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор после переизбрания последнего на должность президента США. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 марта Трамп в ходе второго разговора с Путиным по телефону предложил Москве и Киеву в течение 30 дней не атаковать энергообъекты. Российский лидер поддержал инициативу и дал соответствующую команду ВС РФ. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.