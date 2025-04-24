Минобороны рассказало о целях ночного удара по Киеву
В ночь с 23 на 24 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, у также производству ракетного топлива и порохов, сообщило Минобороны.
В министерстве уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также при помощи беспилотников. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, сказано в сообщении.
24 апреля ВС взяли под контроль село Богдановка в ДНР в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».