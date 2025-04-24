Кремль: ВС РФ продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям

Минобороны 21 апреля сообщило, что возобновило проведение спецоперации. По их данным, за время перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений условия перемирия. Владимир Зеленский в свою очередь сообщил со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о 2935 нарушениях со стороны России.