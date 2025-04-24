Кремль: ВС РФ продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям
После завершения пасхального перемирия российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в соответствии с задачами, поставленными верховным главнокомандующим. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
В ночь с 23 на 24 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, у также производству ракетного топлива и порохов.
19 апреля Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу после объявления пасхального перемирия отверг предложение. Но через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия.
Минобороны 21 апреля сообщило, что возобновило проведение спецоперации. По их данным, за время перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений условия перемирия. Владимир Зеленский в свою очередь сообщил со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о 2935 нарушениях со стороны России.