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Песков: РФ будет вести диалог со странами БРИКС по вопросу альтернативы МУС

Ведомости

Россия будет дальше вести диалог с партнерами по странам БРИКС по вопросу создания альтернативы Международному уголовному суду (МУС) на базе объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что еще не ознакомился с деталями инициативы, но не выразил сомнений в том, что она проработанная.

Идею о проработке концепции создания международно-правового органа, альтернативного МУС на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) озвучил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, новый судебный орган мог бы подтвердить общее желание стран БРИКС «неукоснительно следовать принципам Устава ООН».

В марте 2023 г. Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы. Россия не является участником Римского статута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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