Песков: РФ будет вести диалог со странами БРИКС по вопросу альтернативы МУС
Россия будет дальше вести диалог с партнерами по странам БРИКС по вопросу создания альтернативы Международному уголовному суду (МУС) на базе объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что еще не ознакомился с деталями инициативы, но не выразил сомнений в том, что она проработанная.
Идею о проработке концепции создания международно-правового органа, альтернативного МУС на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) озвучил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, новый судебный орган мог бы подтвердить общее желание стран БРИКС «неукоснительно следовать принципам Устава ООН».
В марте 2023 г. Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы. Россия не является участником Римского статута.