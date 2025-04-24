РФ не ведет переговоров с США и Европой о поставках газа через Украину
Москва не ведет с компаниями в США и потребителями в Европе предметных переговоров о вероятных поставках газа через Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
При этом он подчеркнул, что речь идет о «коммерческой истории».
«Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. И если покупатели будут проявлять заинтересованность, и если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает», – сказал представитель Кремля.
23 апреля журналист Le Point в ходе интервью спросила Пескова, будет ли выгодна Москве передача под контроль США газовой сети «Газпрома», связывающей Россию с Европой. Представитель Кремля ответил, что это «чисто деловой вопрос», который Кремль «никогда не политизировал». «Если бы новый владелец заявил о своем согласии подписать такой контракт с "Газпромом", почему бы и нет? <…> "Газпром", безусловно, будет это обсуждать. Мы готовы вести переговоры о нашем газе и знаем, что некоторые страны в Европе хотят и дальше покупать его у нас. Все решится коммерчески», – сказал он.
16 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз (ЕС) не станет добиваться запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в рамках будущих пакетов антироссийских санкций. Это связано с сопротивлением ряда стран-членов и отсутствием четких альтернатив поставкам. По данным агентства, Еврокомиссия хочет представить дорожную карту по отказу от зависимости от энергоресурсов России к 2027 г.
Поставки газа по ГТС Украины были остановлены 1 января, так как истек срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Киев не пожелал продлить контракт на транзит. Единственным маршрутом экспорта российского газа в ЕС является «Турецкий поток».