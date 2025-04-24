РФ не ведет переговоров с США и Европой о поставках газа через Украину

23 апреля журналист Le Point в ходе интервью спросила Пескова, будет ли выгодна Москве передача под контроль США газовой сети «Газпрома», связывающей Россию с Европой. Представитель Кремля ответил, что это «чисто деловой вопрос», который Кремль «никогда не политизировал». «Если бы новый владелец заявил о своем согласии подписать такой контракт с "Газпромом", почему бы и нет? <…> "Газпром", безусловно, будет это обсуждать. Мы готовы вести переговоры о нашем газе и знаем, что некоторые страны в Европе хотят и дальше покупать его у нас. Все решится коммерчески», – сказал он.