Газета
Телеграм
/ Политика

РФ не ведет переговоров с США и Европой о поставках газа через Украину

Ведомости

Москва не ведет с компаниями в США и потребителями в Европе предметных переговоров о вероятных поставках газа через Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

При этом он подчеркнул, что речь идет о «коммерческой истории».

«Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. И если покупатели будут проявлять заинтересованность, и если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает», – сказал представитель Кремля.

23 апреля журналист Le Point в ходе интервью спросила Пескова, будет ли выгодна Москве передача под контроль США газовой сети «Газпрома», связывающей Россию с Европой. Представитель Кремля ответил, что это «чисто деловой вопрос», который Кремль «никогда не политизировал». «Если бы новый владелец заявил о своем согласии подписать такой контракт с "Газпромом", почему бы и нет? <…> "Газпром", безусловно, будет это обсуждать. Мы готовы вести переговоры о нашем газе и знаем, что некоторые страны в Европе хотят и дальше покупать его у нас. Все решится коммерчески», – сказал он.

16 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз (ЕС) не станет добиваться запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в рамках будущих пакетов антироссийских санкций. Это связано с сопротивлением ряда стран-членов и отсутствием четких альтернатив поставкам. По данным агентства, Еврокомиссия хочет представить дорожную карту по отказу от зависимости от энергоресурсов России к 2027 г.

Поставки газа по ГТС Украины были остановлены 1 января, так как истек срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Киев не пожелал продлить контракт на транзит. Единственным маршрутом экспорта российского газа в ЕС является «Турецкий поток».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных