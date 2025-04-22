В I квартале Европе пришлось платить за импортный газ больше, чем Азии

Средняя цена на газ в Европе в январе – марте 2025 г. оказалась примерно на $14 за 1000 куб. м выше, чем в Азии, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). То есть в начале этого года с газового рынка ушла так называемая азиатская премия – традиционно более высокая цена на топливо в Азии по сравнению с Европой. В последний раз такая ситуация наблюдалась с апреля 2022 г. по май 2023 г. в период энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС).