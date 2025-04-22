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В I квартале Европе пришлось платить за импортный газ больше, чем Азии

Цену поднял сжиженный газ, который закупался из-за ограниченных возможностей трубопроводных маршрутов
Василий Милькин
KOEN VAN WEEL / ANP / AFP
KOEN VAN WEEL / ANP / AFP

Средняя цена на газ в Европе в январе – марте 2025 г. оказалась примерно на $14 за 1000 куб. м выше, чем в Азии, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). То есть в начале этого года с газового рынка ушла так называемая азиатская премия – традиционно более высокая цена на топливо в Азии по сравнению с Европой. В последний раз такая ситуация наблюдалась с апреля 2022 г. по май 2023 г. в период энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС).

По оценкам МЭА, переход ценовой премии в Европу обусловлен снижением трубопроводного импорта газа в ЕС из России и Норвегии и быстрым снижением запасов топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) в осенне-зимний период. Это привело к росту поставок в регион более дорогого сжиженного природного газа (СПГ), указывает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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