Reuters: ЕС не включит запрет импорта СПГ в 17-й пакет санкций
Евросоюз (ЕС) не будет добиваться запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих пакетов санкций против РФ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.
Как отмечает издание, причинами стали сопротивление ряда стран-членов и отсутствие четких альтернатив поставкам.
Вместо этого Еврокомиссия намерена представить дорожную карту по отказу от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г. План, по данным источников, может быть представлен в начале мая, но его детали пока неизвестны.
Ожидается, что к июню Брюссель подготовит 17-й пакет санкций, однако работа над ним идет медленно. Тем временем Еврокомиссия ведет предварительные консультации с США, которые ранее настаивали на увеличении закупок американского газа. В ЕС опасаются как потери рычагов давления на Россию, так и создания новой энергетической зависимости уже от Вашингтона.
Сейчас государственный департамент и министерство финансов США готовят варианты усиления антироссийских санкций, сообщал The Wall Street Journal (WSJ).
По информации WSJ, во время обсуждения усиления санкций против РФ американский госсекретарь Марко Рубио и представитель США по Украине Кит Келлог посоветовали американскому президенту Дональду Трампу «с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина». Они объяснили это тем, что российская сторона не выражала «подлинной заинтересованности в прекращении боевых действий». Тем не менее, лидер США уверен, что Россия хочет мира.