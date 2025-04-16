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/ Политика

Reuters: ЕС не включит запрет импорта СПГ в 17-й пакет санкций

Ведомости

Евросоюз (ЕС) не будет добиваться запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих пакетов санкций против РФ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как отмечает издание, причинами стали сопротивление ряда стран-членов и отсутствие четких альтернатив поставкам.

Вместо этого Еврокомиссия намерена представить дорожную карту по отказу от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г. План, по данным источников, может быть представлен в начале мая, но его детали пока неизвестны.

Ожидается, что к июню Брюссель подготовит 17-й пакет санкций, однако работа над ним идет медленно. Тем временем Еврокомиссия ведет предварительные консультации с США, которые ранее настаивали на увеличении закупок американского газа. В ЕС опасаются как потери рычагов давления на Россию, так и создания новой энергетической зависимости уже от Вашингтона.

Сейчас государственный департамент и министерство финансов США готовят варианты усиления антироссийских санкций, сообщал The Wall Street Journal (WSJ).

По информации WSJ, во время обсуждения усиления санкций против РФ американский госсекретарь Марко Рубио и представитель США по Украине Кит Келлог посоветовали американскому президенту Дональду Трампу «с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина». Они объяснили это тем, что российская сторона не выражала «подлинной заинтересованности в прекращении боевых действий». Тем не менее, лидер США уверен, что Россия хочет мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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