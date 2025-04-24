Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии
Пакистан закрыл воздушное пространство для воздушных судов индийских авиалиний из-за теракта в индийском Кашмире, сообщил Bloomberg.
Газета The New York Times пишет, что между Индией и Пакистаном может начаться новый конфликт. Индийская эскалация будет в больших масштабах, чем в феврале 2019 г. (тогда погибли десятки сотрудников индийских служб безопасности), заявил пакистанский аналитик Сайед Мухаммед Али.
22 апреля в индийском регионе Кашмир в городе Пахалгам произошел теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.
Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Со своей стороны Индия в течение 48 часов вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами также будет закрыт.