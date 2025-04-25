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Кабмин: Россия является главным торговым партнером Таджикистана

Ведомости

Россия находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой.

«Таджикистан – важный союзник, стратегический партнер России в Центральной Азии. Наши отношения строятся на исторической дружбе и взаимном уважении наших братских народов», – сказал российский премьер.

В январе – феврале 2025 г. взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 23 млрд руб. Как отметили в кабинете министров, особое внимание уделяется укреплению межрегионального взаимодействия – прямые деловые связи с Таджикистаном развивают более 80 российских субъектов.

Мишустин заявил, что Москве и Душанбе следует усилить взаимодействие в области охраны окружающей среды и что Москва поддерживает инициативу Таджикистана по сохранению высокогорных ледников Евразии.

17 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Таджикистан почти полностью отказались от использования иностранных валют в расчетах и доля рубля в двусторонних сделках достигла 96%.

В марте Россию посетил президент республики Эмомали Рахмон, он встретился с Путиным. По итогам встречи президентов и делегаций представители РФ и Таджикистана подписали ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка на территории республики, меморандум о сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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