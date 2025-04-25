Кабмин: Россия является главным торговым партнером Таджикистана
Россия находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой.
«Таджикистан – важный союзник, стратегический партнер России в Центральной Азии. Наши отношения строятся на исторической дружбе и взаимном уважении наших братских народов», – сказал российский премьер.
В январе – феврале 2025 г. взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 23 млрд руб. Как отметили в кабинете министров, особое внимание уделяется укреплению межрегионального взаимодействия – прямые деловые связи с Таджикистаном развивают более 80 российских субъектов.
Мишустин заявил, что Москве и Душанбе следует усилить взаимодействие в области охраны окружающей среды и что Москва поддерживает инициативу Таджикистана по сохранению высокогорных ледников Евразии.
17 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Таджикистан почти полностью отказались от использования иностранных валют в расчетах и доля рубля в двусторонних сделках достигла 96%.
В марте Россию посетил президент республики Эмомали Рахмон, он встретился с Путиным. По итогам встречи президентов и делегаций представители РФ и Таджикистана подписали ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка на территории республики, меморандум о сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий.