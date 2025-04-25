Кабмин: Россия является главным торговым партнером Таджикистана

В марте Россию посетил президент республики Эмомали Рахмон, он встретился с Путиным. По итогам встречи президентов и делегаций представители РФ и Таджикистана подписали ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка на территории республики, меморандум о сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий.