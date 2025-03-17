Путин: Россия и Таджикистан почти отказались от иностранных валют в расчетах
Россия и Таджикистан почти полностью отказались от использования иностранных валют в расчетах, и доля рубля в двусторонних сделках достигла 96%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.
«Мы практически исключили использование иностранных валют в финансовых взаиморасчетах, и доля рубля в коммерческих сделках за прошлый год составила более 96%», – отметил Путин.
17 марта считается первым днем официального визита Рахмона, но по факту он находится в Москве уже третьи сутки. Еще 15 марта Рахмон и Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться в российской столице на параде в честь 80-го Дня Победы 9 мая. Рахмон 17 марта перед встречей с Путиным возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата.
Путин во вступительной части переговоров поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз, который в Таджикистане отмечают 21 марта. Кроме того, он поздравил Рахмона и с «убедительной победой» его Народно-демократической партии на состоявшихся 2 марта парламентских выборах. Товарооборот двух стран в 2024 г. составил $1,5 млрд (+7,5%), сказал Путин. Примерно столько же составляет объем и накопленный объем российских инвестиций в экономику Таджикистана. Рахмон в свою очередь отметил, что две страны – давние стратегические союзники, отношения развиваются «по нарастающей».