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Путин: Россия и Таджикистан почти отказались от иностранных валют в расчетах

Ведомости

Россия и Таджикистан почти полностью отказались от использования иностранных валют в расчетах, и доля рубля в двусторонних сделках достигла 96%, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.

«Мы практически исключили использование иностранных валют в финансовых взаиморасчетах, и доля рубля в коммерческих сделках за прошлый год составила более 96%», – отметил Путин.

17 марта считается первым днем официального визита Рахмона, но по факту он находится в Москве уже третьи сутки. Еще 15 марта Рахмон и Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться в российской столице на параде в честь 80-го Дня Победы 9 мая. Рахмон 17 марта перед встречей с Путиным возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Путин во вступительной части переговоров поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз, который в Таджикистане отмечают 21 марта. Кроме того, он поздравил Рахмона и с «убедительной победой» его Народно-демократической партии на состоявшихся 2 марта парламентских выборах. Товарооборот двух стран в 2024 г. составил $1,5 млрд (+7,5%), сказал Путин. Примерно столько же составляет объем и накопленный объем российских инвестиций в экономику Таджикистана. Рахмон в свою очередь отметил, что две страны – давние стратегические союзники, отношения развиваются «по нарастающей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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