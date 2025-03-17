Путин: Россия и Таджикистан почти отказались от иностранных валют в расчетах

Путин во вступительной части переговоров поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз, который в Таджикистане отмечают 21 марта. Кроме того, он поздравил Рахмона и с «убедительной победой» его Народно-демократической партии на состоявшихся 2 марта парламентских выборах. Товарооборот двух стран в 2024 г. составил $1,5 млрд (+7,5%), сказал Путин. Примерно столько же составляет объем и накопленный объем российских инвестиций в экономику Таджикистана. Рахмон в свою очередь отметил, что две страны – давние стратегические союзники, отношения развиваются «по нарастающей».