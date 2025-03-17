Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговорыОни подпишут соглашение по безопасности и дадут начало строительству Русского театра
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры в Кремле. 17 марта считается первым днем официального визита таджикского гостя, но по факту он находится в Москве уже третьи сутки. Еще 15 марта Рахмон и Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться в российской столице на параде в честь 80-го Дня Победы 9 мая. Сегодня Рахмон перед встречей с Путиным возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата.
Путин во вступительной части переговоров поздравил Рахмона с наступающим праздником Навруз, который в Таджикистане отмечают 21 марта. Кроме того, Путин поздравил Рахмона и с «убедительной победой» его Народно-демократической партии на состоявшихся 2 марта парламентских выборах. Товарооборот двух стран в 2024 г. составил $1,5 млрд (+7,5%), сказал Путин. Примерно столько же составляет объем и накопленный объем российских инвестиций в экономику Таджикистана. Рахмон в свою очередь отметил, что две страны – давние стратегические союзники, отношения развиваются «по нарастающей». Он также поблагодарил визави за теплый прием.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне переговоров 17 марта сказал, что неформальное общение «всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы». В заключительный день Рахмон и Путин проведут переговоры «с акцентом на торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве» в узком составе, затем обсудят повестку дня в присутствие делегаций и, наконец, подпишут документы. Путин анонсировал, что они будут касаться в том числе и сферы безопасности, напомнив, что оба государства состоят в ОДКБ.
Кроме того, в режиме видео-конференц-связи президенты дадут старт строительству в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей (на 500 учащихся, с возможностью проживания 300, организован по аналогии с центром «Сириус») и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Он появился в этом городе в конце 1937 г., но в 2016 г. историческое здание снесли. Новое будет рассчитано на 500 человек, ориентировочные сроки окончания строительства – тоже декабрь 2026 г., как и у образовательного центра. Ранее «Российская газета» писала, что Москва обеспечивает строительство театра, его материально-техническое обеспечение, а также дальнейшую эксплуатацию. Назначать художественного руководителя театра будет Минкультуры России из числа российских граждан.
А перед отъездом в Россию, 14 марта, Рахмон встречался с еврокомиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой. Тогда Рахмон отмечал, что Таджикистан «прилагает необходимые усилия для дальнейшего развития и расширения многостороннего сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами». Речь шла о сотрудничестве Таджикистана и Брюсселя в экономике, торговле, инвестициях, промышленности и гидроэнергетических проектах. А до того Таджикистан уладил многолетний пограничный спор с Киргизией, договор о границе подписали Рахмон и киргизский президент Садыр Жапаров.