Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры

Кроме того, в режиме видео-конференц-связи президенты дадут старт строительству в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей (на 500 учащихся, с возможностью проживания 300, организован по аналогии с центром «Сириус») и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Он появился в этом городе в конце 1937 г., но в 2016 г. историческое здание снесли. Новое будет рассчитано на 500 человек, ориентировочные сроки окончания строительства – тоже декабрь 2026 г., как и у образовательного центра. Ранее «Российская газета» писала, что Москва обеспечивает строительство театра, его материально-техническое обеспечение, а также дальнейшую эксплуатацию. Назначать художественного руководителя театра будет Минкультуры России из числа российских граждан.