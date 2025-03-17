Путин проводит переговоры с Рахмоном в Москве: главное

В конце 2024 г. президенты в преддверии традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ также проводили переговоры в Ленинградской области. Тогда Путин отметил, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в России (1000 человек), и заявил о готовности увеличить ее. В то же время в республике были открыты несколько школ с изучением русского языка, штат преподавателей в них планировалось увеличить в этом году с 72 до 82 человек.