Путин проводит переговоры с Рахмоном в Москве: главное

Путин проводит переговоры с Рахмоном в Москве: главноеПрезиденты планируют подписать ряд документов о сотрудничестве, в том числе в рамках ОДКБ
В Большом Кремлевском дворце в Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в страну с официальным визитом.
Переговоры начались с беседы лидеров в формате тет-а-тет. Обсуждались перспективы развития стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, проводился обмен мнениями по региональным проблемам. Далее переговоры продолжились на расширенной встрече с участием официальных делегаций двух стран.
Путин поздравил коллегу с победой возглавляемой им партии на прошедших в начале марта парламентских выборах и выразил надежду, что народ Таджикистана поддерживает курс на добрососедские отношения с Россией. Президент РФ напомнил также, что ждет Рахмона на праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
Россия является также одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отметил Путин. В 2024 г. товарооборот вырос почти на 7% и достиг $1,5 млрд, объем капиталовложений составил $1,6 млрд. 80 субъектов РФ поддерживают отношения с партнерами из Таджикистана.
В рамках сегодняшней встречи запланировано подписание ряда документов о сотрудничестве, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Таджикистан активно работает в организации. Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению», – сказал Путин.
Рахмон в свою очередь подтвердил, что отношения двух стран развиваются по нарастающей и вопросы безопасности занимают в них особое место.
«Таджикистан и Россия – давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи», – сказал президент республики.
Путин и Рахмон по видеосвязи также приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей на 500 учащихся и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского на 500 зрителей. В Кремле отметили, что оба проекта реализуются по поручению президентов России и Таджикистана и имеют большое значение для расширения партнерства между странами.
На сайте Рахмона также сказано, что сторонами достигнута договоренность о проведении в июне 2025 г. в России Дней культуры Таджикистана.
Другими темами переговоров были активизация координированной работы спецслужб и правоохранительных органов, расширение сотрудничества в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
По итогам встречи президентов и делегаций представители РФ и Таджикистана подписали ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка на территории республики, меморандум о сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий. Кроме того, утверждена программа стратегического партнерства в военной и военно-технической области, а также меморандум между министерствами финансов и ЦБ.
В конце 2024 г. президенты в преддверии традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ также проводили переговоры в Ленинградской области. Тогда Путин отметил, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в России (1000 человек), и заявил о готовности увеличить ее. В то же время в республике были открыты несколько школ с изучением русского языка, штат преподавателей в них планировалось увеличить в этом году с 72 до 82 человек.
Рахмон тогда говорил, что Россия является главным стратегическим партнером Таджикистана и выразил благодарность за выделение средств для строительства школы для одаренных детей в Душанбе и здания драмтеатра имени Маяковского.