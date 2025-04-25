Трамп призвал Украину немедленно подписать соглашение по ископаемым
Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Украина без промедления заключила соглашение по редкоземельным металлам. Об этом американский президент заявил в своей сети Truth Social.
«Украина во главе с Владимиром Зеленским до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редкоземельных ресурсах. Подписание задерживается как минимум на три недели. Надеюсь, что оно будет подписано немедленно», – написал Трамп.
17 апреля Трамп объявил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале. Тогда визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого Зеленский уехал, а подписание документа так и не состоялось.
В тот же день Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Однако основное соглашение до сих пор подписано не было.