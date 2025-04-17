Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых
Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook
«Сегодня шагнули к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», – написала она.
По словам министра, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию Инвестиционного фонда для восстановления Украины. Также Свириденко подчеркнула, что соглашение станет символом поддержки свободной и безопасной Украины со стороны американского народа.