Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .