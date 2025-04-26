Путин и Уиткофф не обсуждали тему возобновления полетов в США
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле, встреча продлилась около трех часов. Помощник российского главы Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. По его словам, беседа политиков сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов.
11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций в рамках обсуждений по возможному возобновлению авиасообщения.