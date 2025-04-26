Путин и Уиткофф не обсуждали тему возобновления полетов в США

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле, встреча продлилась около трех часов. Помощник российского главы Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. По его словам, беседа политиков сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов.